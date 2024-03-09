كندا تستأنف تمويل الأونروا بسبب الوضع الكارثي في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الحكومة الكندية رسميا أنها تعتزم استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على الرغم من التحقيق المستمر في المزاعم بتورط بعض موظفي الوكالة في الإرهاب.
وقال وزير التنمية أحمد حسين في بيان يوم الجمعة إن كندا قررت استئناف سداد الدفعات المالية لمنظمة الإغاثة نتيجة لـ"الوضع الإنساني الكارثي في غزة".
وأشار إلى أنه تم الاعتراف بجهود الأونروا للتصدي للمزاعم الموجهة ضد بعض موظفيها وتنفيذ تدابير لتحسين المراقبة والمساءلة. وأضاف أن كندا ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الإغاثة والأمم المتحدة لتحقيق الإصلاحات.
وكانت كندا وعدد آخر من الدول المانحة، ومن بينها ألمانيا والولايات المتحدة، قد جمدت تمويلها لوكالة الأونروا في أعقاب اتهامات من جانب إسرائيل بتورط بعض عناصر الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
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