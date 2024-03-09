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كندا تستأنف تمويل الأونروا بسبب الوضع الكارثي في قطاع غزة

3/9/2024 12:17:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الحكومة الكندية رسميا أنها تعتزم استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على الرغم من التحقيق المستمر في المزاعم بتورط بعض موظفي الوكالة في الإرهاب.

وقال وزير التنمية أحمد حسين في بيان يوم الجمعة إن كندا قررت استئناف سداد الدفعات المالية لمنظمة الإغاثة نتيجة لـ"الوضع الإنساني الكارثي في غزة".

وأشار إلى أنه تم الاعتراف بجهود الأونروا للتصدي للمزاعم الموجهة ضد بعض موظفيها وتنفيذ تدابير لتحسين المراقبة والمساءلة. وأضاف أن كندا ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الإغاثة والأمم المتحدة لتحقيق الإصلاحات.

وكانت كندا وعدد آخر من الدول المانحة، ومن بينها ألمانيا والولايات المتحدة، قد جمدت تمويلها لوكالة الأونروا في أعقاب اتهامات من جانب إسرائيل بتورط بعض عناصر الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.


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