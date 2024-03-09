اشتباكات وانفجارات بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم
التاريخ
3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات وانفجارات بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم تزامنا مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.
وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في مخيمي طولكرم ونور شمس.
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