Saturday, 09 March 2024 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد: زخات مطر متفرقة على هذه المناطق

3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة احيانا، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في البادية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


MENAFN09032024000208011052ID1107954945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث