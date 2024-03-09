إصابات في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا برفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني، وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.
كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
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