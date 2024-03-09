إصابات في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا برفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني، وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.



كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

