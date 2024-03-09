كندا تعلن أنها ستستأنف تمويل الأونروا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أحمد حسين وزير المساعدات الدولية الكندي الجمعة إن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتصبح بذلك واحدة من أولى الدول المانحة التي تعلن استئناف التمويل.



وكانت كندا قد أعلنت وقف التمويل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالاشتراك في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وهو ما لم تقدم أي دليل عليه.



وقال حسين في بيان "سترفع كندا الوقف المؤقت لتمويل (الأونروا)"، دون أن يذكر إطارا زمنيا محددا لذلك، وأضاف "تلعب الأونروا دورا حيويا في غزة".



وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال الخميس إن بلاده تنتظر نتائج تحقيق داخلي تجريه منظمة الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات التي قُتل خلالها نحو 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.



وقال حسين إن كندا راجعت التقرير المؤقت لتحقيق الأمم المتحدة وتتطلع إلى النسخة النهائية.



وكانت 16 دولة علّقت تمويلها للأونروا بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة -البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة- بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

