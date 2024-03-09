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ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الأردن الائتماني

3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز "للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" ونظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي هذا التثبيت في ظل التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة وفي خضم موجة من خفض التصنيفات الائتمانية لدول في المنطقة وفي العالم بسبب حالة عدم اليقين.
وعزت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت تصنيف الأردن الى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين العام على منحنى انخفاض تدريجي آمن.
كما اشارت الوكالة الى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.
وبينت الوكالة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة ستساعده على التعامل مع الازمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة.
كما أشارت الوكالة إلى أهمية نجاح برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.
وكان قد صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخراً على برنامج جديد للأردن "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد النجاح في استكمال جميع متطلبات البرنامج السابق.
وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة الى نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة الى ما نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل الى ما نسبته 78.9% في عام 2027.
وأشارت الوكالة الى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني من العام بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الصراع في غزة لتصل الى 19 مليار دولار، والتوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري الى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل الى 4.5% مقارنة مع 7.2% خلال الأعوام 2020-2022.
من جهته أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس "بأن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليميا، يمثل قرار الوكالة شهادة وتأكيد جديد من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلاً على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار العسعس إلى أن ما تقوم به الحكومة من سياسات للحفاظ على الاستقرار المالي هو الضامن الرئيس لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات فقدان مستواها المعيشي والذي تعاني منه دول أخرى في ظل عدم استطاعتها من الحفاظ على استقرارها المالي.
من جهته أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس الى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني، ومنعته في وجه التحديات العالمية والإقليمية، مُعززاً بنجاح البنك المركزي في بسط دعائم الاستقرار النقدي والمالي، والمتمثل بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الذي تدعمه قاعدة مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية تبلغ حالياً 18.1 مليار دولار، مما حافظ على قوة الدينار وجاذبيته وسط بيئة عالمية غير مستقرة، وهو ما ساهم في تراجع معدل الدولرة ليصل حالياً الى 17.7% ليكون ضمن أدنى مستوياته مُنذ عام 2016.













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