جريمة قتل في الخليل
التاريخ
3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قتل فلسطيني، فجر اليوم السبت، في الخليل.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، بأن جثمان فلسطيني يبلغ من العمر 33 عاما، وصل إلى مستشفى الخليل الحكومي مصابا بعدة طعنات، مضيفا أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري بالواقعة .
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