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معدل البطالة في الولايات المتحدة يصل لأعلى مستوياته في عامين

3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عامين في شباط الماضي، حتى مع بقاء التوظيف في وضع جيد، مما يشير إلى سوق عمل أكثر هدوءاً ولكن قوية.
وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل أن كشوف أجور الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 275 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد مراجعة بيانات الشهرين السابقين بإجمالي 167 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%.
وأظهر المسح الحكومي للمؤسسات أن نمو الوظائف في شباط الماضي تركز في قطاعات تقديم الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والترفيه والضيافة.
وبعد نشر الأرقام، ارتفعت أسعار عقود الأسهم الآجلة، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة.
وعزز المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في حزيران المقبل، معتبرين أن ذلك أمر بات مؤكداً الآن.
لا تزال قوة خلق فرص العمل ومكاسب الأجور المعتدلة توفران للمستهلكين الظروف الملائمة للحفاظ على (قوة) إنفاقهم، حتى في ظل تأثرهم بارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار.













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