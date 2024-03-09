الجيش الأميركي: نفذنا ضربة ضد صاروخين باليستيين للحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الأميركي إنه نفذ أمس الجمعة ضربة "دفاعا عن النفس" ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة "إم/في بروبيل فورتون" التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة".
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
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