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الجيش الأميركي: نفذنا ضربة ضد صاروخين باليستيين للحوثيين

3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الأميركي إنه نفذ أمس الجمعة ضربة "دفاعا عن النفس" ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.


وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة "إم/في بروبيل فورتون" التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة".


وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

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