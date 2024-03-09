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مارلين مونرو تعود في نسخة رقمية بعد نحو 60 عاما من وفاتها

3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد أكثر من 60 عاماً على وفاة مارلين مونرو يلتقي عشاق ومحبي الأيقونة الأمريكية مع نسخة رقمية منها تم إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مؤتمر ساوث باي ساوث وست للتكنولوجيا بمدينة أوستن في ولاية تكساس.
وتطل النسخة الرقمية التي أطلق عليها (ديجيتال مارلين) عبر شاشة كمبيوتر مرتدية قميصا أسود مع تصفيفة شعرها الأشقر المألوفة وتتحدث بصوتها الهامس المألوف، كما يمكنها التعبير عن مشاعرها مثل الابتسام .


وفي تجربة اجريت حديثا، حددت ديجيتال مارلين دورها السينمائي المفضل على أنه شخصية (شوجر) في الفيلم الكوميدي (سام لايك إت هوت) وذكرت أنها تجد الشخصية المثيرة والضعيفة في ذات الوقت "دورا صعبا، إلا أنه يستحق العناء".


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