وكالة فيتش ترفع تصنيف تركيا إلى ‭B+‬

وكالة فيتش ترفع تصنيف تركيا إلى B+
التاريخ
3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا من B إلى B+.
وقالت الوكالة إن تشديد السياسة النقدية من قبل أنقرة يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في تركيا.
يأتي تغيير التصنيف بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير في شباط الماضي.
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