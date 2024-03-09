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وكالة فيتش ترفع تصنيف تركيا إلى ‭B+‬

3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا من ‭‭B‬‬ إلى ‭‭B+‬‬.
وقالت الوكالة إن تشديد السياسة النقدية من قبل أنقرة يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في تركيا.


يأتي تغيير التصنيف بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير في شباط الماضي.


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