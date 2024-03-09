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الاحتلال يكثف قصف خان يونس ورفح ويطلق النار على منتظري المساعدات

3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة مواقع في جنوب قطاع غزة ووسطه، وأطلق النار على منتظري المساعدات مما أدى لسقوط عدد من الشهداء، بينما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الشهداء الأطفال بسبب الجوع.


وقال مراسل الجزيرة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت فجر اليوم السبت برج المصري المكون من 12 طابقا وهو البرج الأكبر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف المراسل أن البرج تعرض لـ4 غارات جوية أدت لتدمير ثُلثيه، فيما اضطر السكان للخروج منه قبل قصفه بأقل من 20 دقيقة.


كما أفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون ورود أنباء أولية عن وقوع شهداء وجرحى.
وأفاد مراسل الجزيرة بوصول مصابين معظمهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ويأتي هذا بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية أرضا كان بجوارها نازحون.


وأضاف أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.

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