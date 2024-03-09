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ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمّان في أسبوع

3/9/2024 12:07:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.98 % ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2491 نقطة.


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.9 مليون دينار مقارنة مع 3.9 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 26.6 % فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24.6 مليون دينار، مقارنة مع 19.4 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 20.6 مليون سهم، نفذت من خلال 13263 صفقة.


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