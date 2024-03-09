الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية
التاريخ
3/9/2024 12:07:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها، واستجوبت ساكنيها.
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