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مسؤول فلسطيني يعتبر أن حرب الإبادة في غزة تضع مصداقية النظام الدولي على المحك

3/8/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 8 - 3 (كونا) -- اعتبر سفير دولة فلسطين لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صلاح عبدالشافي اليوم الجمعة ان مصداقية النظام العالمي والمنظمات الدولية بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي اليوم على المحك.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير عبدالشافي امام اعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ناقش القدرات النووية الاسرائيلية.
وقال عبدالشافي إنه على الرغم من استمرار الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ورغم الآلام المريرة التي يثيرها مشهد الدمار الشامل ومعاناة المواطنين خاصة النساء والاطفال منهم فإننا نتطلع الى اليوم الذي يعم فيه السلام والمساهمة الفعالة للوكالة الذرية في جهود اعادة اعمار قطاع غزة.
وتساءل عن "القيمة الرمزية لشعار الوكالة (الذرة من أجل السلام) في الوقت الذي اتضح عجز المجتمع الدولي بكل مؤسساته الأممية عن منع مجاعة تحدث أمام أعينه في غزة فما قيمة النظام الدولي متعدد الأطراف إذن والعالم بأسره عاجز عن منع عملية إبادة وتدمير شاملين تقترف بوحشية وعن سابق إصرار".
وأضاف "أن ما يحدث ليس نتيجة كارثة طبيعية لا حول ولا قوة للانسان فيها انما نتيجة لحرب ابادة شاملة لا تبقي ولا تذر تشنها دولة عضو في الوكالة ضد شعبنا في غزة".
وأشار الى "ان القوة التدميرية التي ألقتها دولة الاحتلال العنصري الاسرائيلي على قطاع غزة حتى الان تتجاوز القوة التدميرية للقنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما ولم يعد هناك اي مجال للشك في أن اسرائيل تمتلك فعلا اسلحة نووية وهذا باعتراف مسؤولين في هرم السلطة الاسرائيلية هددوا حرفيا باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني".
وتناول السفير الفلسطيني في كلمته تعاون الوكالة مع دولة فلسطين مشيرا الى ان بلاده استفادت منذ عام 2009 وحتى اليوم من برنامج المساعدات التقنية التابع للوكالة وذلك في قطاعي الصحة والزراعة.
وحول الاضرار الناجمة عن الحرب في غزة قال السفير الفلسطيني انه والى ان نتمكن من حصر الاضرار بدقة فإنه وبعد 150 يوما من حرب الابادة تم تدمير 32 من اصل 36 مستشفى اضافة الى تدمير 53 مركزا صحيا و126 سيارة اسعاف في حين هناك 10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت.
كما تم تدمير معظم الأراضي الزراعية وإحداث تلوث كبير في التربة من خلال القذائف والاجسام غير المتفجرة وكل هذا يحتاج الى دعم تقني يمكن ان تساهم فيه الوكالة.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ذكر السفير الفلسطيني أن الكيان الاسرائيلي المحتل قتل ما يزيد على تسعة آلاف امرأة وأن ما لا يقل عن 60 ألف امرأة حامل في غزة معرضة للخطر لعدم توافر الرعاية الصحية اضافة الى نحو 17 ألف طفل فقدوا أمهاتهم وأسرهم.
وتقدم السفير عبدالشافي في ختام كلمته بالشكر لجميع الدول التي عبرت عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني وادانتها للجرائم المرتكبة بحقه كما وجه نداء حازما لوقف شامل وفوري لاطلاق النار واعدا العالم بأن دولة فلسطين ستستمر بالتصرف بشكل مسؤول في كل القضايا المتعلقة بالامن والسلم الدوليين وبتنفيذ التزاماتها الدولية. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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