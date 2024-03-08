تتويج ثنائي اسباني وارجنتيني بلقب بطولة (أريد قطر الكبرى) للبادل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 – 3 (كونا) -- توج الثنائي المكون من الإسباني أرتورو كوييه والأرجنتيني أوغست تابيا اليوم الجمعة بلقب بطولة (أريد قطر الكبرى) للبادل بتغلبه في النهائي على الثنائي الإسباني مايك يانجواس وخافير جاريدو بواقع (6 ـ صفر و 6 ـ 2).
كما توج الثنائي الإسباني أريانا سانشيز وباولا خوسيه ماريا (المصنف الأول) بلقب مسابقة السيدات في وقت سابق من اليوم بفوزه على الثنائي الإسباني الآخر جيما تراي وكلاوديا فرنانديز (المصنف الثالث) بواقع (6 ـ 3 و 6 ـ 1).
وقام رئيس الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة ناصر الخليفي بحضور رئيس الاتحاد الدولي للبادل لوييجي كاراو والرئيس التنفيذي لشركة (أريد) الشيخ علي بن جبر وأمين السر العام بالاتحاد القطري طارق زينل بتتويج الفائزين في مسابقة الرجال والفائزات في مسابقة السيدات.
وأقيمت البطولة على مدى أسبوع على ملاعب مجمع (خليفة الدولي) للتنس والإسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة جميع المصنفين الأوائل والمصنفات الأوليات على مستوى العالم في رياضة البادل وأقيمت منافسات الرجال بمشاركة 64 لاعبا و64 لاعبة في أول مسابقة للسيدات في البطولة. (النهاية)
س س س / ر ج
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