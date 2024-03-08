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تتويج ثنائي اسباني وارجنتيني بلقب بطولة (أريد قطر الكبرى) للبادل

3/8/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 – 3 (كونا) -- توج الثنائي المكون من الإسباني أرتورو كوييه والأرجنتيني أوغست تابيا اليوم الجمعة بلقب بطولة (أريد قطر الكبرى) للبادل بتغلبه في النهائي على الثنائي الإسباني مايك يانجواس وخافير جاريدو بواقع (6 ـ صفر و 6 ـ 2).
كما توج الثنائي الإسباني أريانا سانشيز وباولا خوسيه ماريا (المصنف الأول) بلقب مسابقة السيدات في وقت سابق من اليوم بفوزه على الثنائي الإسباني الآخر جيما تراي وكلاوديا فرنانديز (المصنف الثالث) بواقع (6 ـ 3 و 6 ـ 1).
وقام رئيس الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة ناصر الخليفي بحضور رئيس الاتحاد الدولي للبادل لوييجي كاراو والرئيس التنفيذي لشركة (أريد) الشيخ علي بن جبر وأمين السر العام بالاتحاد القطري طارق زينل بتتويج الفائزين في مسابقة الرجال والفائزات في مسابقة السيدات.
وأقيمت البطولة على مدى أسبوع على ملاعب مجمع (خليفة الدولي) للتنس والإسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة جميع المصنفين الأوائل والمصنفات الأوليات على مستوى العالم في رياضة البادل وأقيمت منافسات الرجال بمشاركة 64 لاعبا و64 لاعبة في أول مسابقة للسيدات في البطولة. (النهاية)

س س س / ر ج



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