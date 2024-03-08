الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتعزيز تمكين المرأة بالمجتمع وإنهاء العنف ضد النساء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 3 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إلى تعزيز تمكين المرأة في الاقتصادات والتكنولوجيات الرقمية وبناء السلام بالمجتمع واستثمار برامج إنهاء العنف ضد النساء.
وقال غوتيريش في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (الذي يصادف الثامن من مارس سنويا) إن "النساء حققن مكاسب عظيمة بهدم الحواجز والتخلص من الصور النمطية حتى دفعن التقدم نحو عالم أكثر عدلا ومساواة" ومع ذلك فإنهن يواجهن عقبات هائلة.
وأضاف أن مليارات النساء والفتيات تعرضن للتهميش والظلم والتمييز علاوة على أن استمرار وباء العنف ضد المرأة يشكل "وصمة عار للإنسانية".
وأشار الأمين العام إلى أن موضوع هذا العام هو (الاستثمار في النساء) مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الوقوف إلى جانب النساء اللاتي يناضلن من أجل حقوقهن والالتزام بتسريع التقدم الذي يتعرض للهجوم مع ردة فعل عنيفة ضد حقوق المرأة.
وأوضح أن دعم المنظمات النسائية على الخطوط الأمامية يعتمد على التمويل من أجل التنمية المستدامة بحيث يكون لدى البلدان الأموال المتاحة للاستثمار في النساء والفتيات.
ونبه إلى الحاجة لزيادة عدد القيادات النسائية في المجالات المالية والأعمال والبنوك المركزية الأمر الذي سيساعد في دفع الاستثمارات في السياسات والبرامج التي تستجيب لاحتياجات النساء.
واعتبر الأمين العام نيل حقوق المرأة الطريق نحو مجتمعات عادلة وسلمية ومزدهرة قائلا "فلنتخذ معا إجراءات عاجلة لجعل ذلك حقيقة واقعة" ونشيد بكل ما أنجزن في النضال من أجل المساواة. (النهاية)
ع س ت / م م ج
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