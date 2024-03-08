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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتعزيز تمكين المرأة بالمجتمع وإنهاء العنف ضد النساء

3/8/2024 11:26:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 3 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إلى تعزيز تمكين المرأة في الاقتصادات والتكنولوجيات الرقمية وبناء السلام بالمجتمع واستثمار برامج إنهاء العنف ضد النساء.
وقال غوتيريش في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (الذي يصادف الثامن من مارس سنويا) إن "النساء حققن مكاسب عظيمة بهدم الحواجز والتخلص من الصور النمطية حتى دفعن التقدم نحو عالم أكثر عدلا ومساواة" ومع ذلك فإنهن يواجهن عقبات هائلة.
وأضاف أن مليارات النساء والفتيات تعرضن للتهميش والظلم والتمييز علاوة على أن استمرار وباء العنف ضد المرأة يشكل "وصمة عار للإنسانية".
وأشار الأمين العام إلى أن موضوع هذا العام هو (الاستثمار في النساء) مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الوقوف إلى جانب النساء اللاتي يناضلن من أجل حقوقهن والالتزام بتسريع التقدم الذي يتعرض للهجوم مع ردة فعل عنيفة ضد حقوق المرأة.
وأوضح أن دعم المنظمات النسائية على الخطوط الأمامية يعتمد على التمويل من أجل التنمية المستدامة بحيث يكون لدى البلدان الأموال المتاحة للاستثمار في النساء والفتيات.
ونبه إلى الحاجة لزيادة عدد القيادات النسائية في المجالات المالية والأعمال والبنوك المركزية الأمر الذي سيساعد في دفع الاستثمارات في السياسات والبرامج التي تستجيب لاحتياجات النساء.
واعتبر الأمين العام نيل حقوق المرأة الطريق نحو مجتمعات عادلة وسلمية ومزدهرة قائلا "فلنتخذ معا إجراءات عاجلة لجعل ذلك حقيقة واقعة" ونشيد بكل ما أنجزن في النضال من أجل المساواة. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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