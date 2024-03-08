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أمانة (مجلس التعاون) تكرم الكويتية غادة الغانم كخليجية ملهمة والسفيرة أمل الحمد كرائدة للعمل بالأمانة

3/8/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 8 - 3 (كونا) -- كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الجمعة أمين عام الجمعية الثقافية الإجتماعية الإنسانية الكويتية غادة الغانم ك"ملهمة خليجية" وأمل الحمد وهي أول سفيرة ترأس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل من عام 2006 وحتى 2017 ضمن رائدات العمل في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته خلال الحفل الذي أقامته الأمانة بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار "خليجية ملهمة" بالحضور مشيدا بدور المرأة الخليجية على المستويات كافة.
واستعرض البديوي بعض الإنجازات والأرقام التي حققتها المرأة الخليجية على المستويين الخليجي والعالمي معربا عن تطلعه بأن تحقق المرأة المزيد من الإنجازات في المستقبل.
وأكد دعم مجلس التعاون لدور المرأة الخليجية واعتزازه بها مسلطا الضوء على بعض الأرقام التي تخص تمكين المرأة في الخليج في السنوات العشر الأخيرة.
وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي عن مسيرة المرأة الخليجية وفيلم وثائقي بعنوان "هذي الخليجية" للتعريف بانجازات السيدات المكرمات على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
وضمت قائمة النساء المكرمات أمين عام الجمعية الثقافية الاجتماعية الانسانية الكويتية غادة الغانم ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية السابقة الدكتورة حصة الجابر والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية لولوة العوضي ورئيس هيئة حقوق الانسان السعودية الدكتورة هلا التويجري وأول كاتبة عربية تفوز بجائزة (مان بوكر) العالمية الدكتورة جوخة الحارثي والمصورة والانثروبولجية نورة النيادي.
وعقدت السيدات المكرمات جلسة حوارية بعنوان "المرأة الخليجية من التمكين إلى الالهام" خلال الحفل استعرضن خلالها مسيرتهن وأهم الدوافع التي كانت خلف تحقيقهن هذه المسيرة المميزة وأكدن أهمية ما تحققه المرأة في الدول الخليجية وأهمية العمل على تعزيز دور المرأة في المستقبل.
وقد تم تكريم رائدات العمل في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان على رأسهن السفيرة أمل الحمد. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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