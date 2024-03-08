أمانة (مجلس التعاون) تكرم الكويتية غادة الغانم كخليجية ملهمة والسفيرة أمل الحمد كرائدة للعمل بالأمانة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 8 - 3 (كونا) -- كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الجمعة أمين عام الجمعية الثقافية الإجتماعية الإنسانية الكويتية غادة الغانم ك"ملهمة خليجية" وأمل الحمد وهي أول سفيرة ترأس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل من عام 2006 وحتى 2017 ضمن رائدات العمل في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته خلال الحفل الذي أقامته الأمانة بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار "خليجية ملهمة" بالحضور مشيدا بدور المرأة الخليجية على المستويات كافة.
واستعرض البديوي بعض الإنجازات والأرقام التي حققتها المرأة الخليجية على المستويين الخليجي والعالمي معربا عن تطلعه بأن تحقق المرأة المزيد من الإنجازات في المستقبل.
وأكد دعم مجلس التعاون لدور المرأة الخليجية واعتزازه بها مسلطا الضوء على بعض الأرقام التي تخص تمكين المرأة في الخليج في السنوات العشر الأخيرة.
وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي عن مسيرة المرأة الخليجية وفيلم وثائقي بعنوان "هذي الخليجية" للتعريف بانجازات السيدات المكرمات على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
وضمت قائمة النساء المكرمات أمين عام الجمعية الثقافية الاجتماعية الانسانية الكويتية غادة الغانم ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية السابقة الدكتورة حصة الجابر والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية لولوة العوضي ورئيس هيئة حقوق الانسان السعودية الدكتورة هلا التويجري وأول كاتبة عربية تفوز بجائزة (مان بوكر) العالمية الدكتورة جوخة الحارثي والمصورة والانثروبولجية نورة النيادي.
وعقدت السيدات المكرمات جلسة حوارية بعنوان "المرأة الخليجية من التمكين إلى الالهام" خلال الحفل استعرضن خلالها مسيرتهن وأهم الدوافع التي كانت خلف تحقيقهن هذه المسيرة المميزة وأكدن أهمية ما تحققه المرأة في الدول الخليجية وأهمية العمل على تعزيز دور المرأة في المستقبل.
وقد تم تكريم رائدات العمل في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان على رأسهن السفيرة أمل الحمد. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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