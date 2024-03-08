الخارجية السودانية ترحب بمناشدة أمين عام الأمم المتحدة لوقف القتال وتضع 4 شروط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 8 – 3 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية السودانية اليوم الجمعة بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان المبارك قبل أن تضع أربعة شروط قالت إنها ضرورية حتى تحقق دعوته نتائجها.
وقالت الخارجية في بيان "حتى تحقق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الاخيرة نتائجها المرجوة وألا تكون تكرارا لتجارب فاشلة لا بد من تنفيذ قوات الدعم السريع لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية".
واشترطت الوزارة انسحاب قوات الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو الماضي مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتم الاتفاق عليه.
والخميس دعا أعلى مسؤول أممي خلال جلسة لمجلس الأمن طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. (النهاية)
م ع م / ر ج
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