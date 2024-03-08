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الخارجية السودانية ترحب بمناشدة أمين عام الأمم المتحدة لوقف القتال وتضع 4 شروط

3/8/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 8 – 3 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية السودانية اليوم الجمعة بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان المبارك قبل أن تضع أربعة شروط قالت إنها ضرورية حتى تحقق دعوته نتائجها.
وقالت الخارجية في بيان "حتى تحقق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الاخيرة نتائجها المرجوة وألا تكون تكرارا لتجارب فاشلة لا بد من تنفيذ قوات الدعم السريع لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية".
واشترطت الوزارة انسحاب قوات الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو الماضي مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتم الاتفاق عليه.
والخميس دعا أعلى مسؤول أممي خلال جلسة لمجلس الأمن طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. (النهاية)

م ع م / ر ج



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