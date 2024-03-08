الولايات المتحدة تنفذ رابع عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة بمشاركة أردنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة نفذت بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية اليوم الجمعة الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية التي يتم إنزالها من الجو للاستجابة للأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة بسبب حرب الكيان الإسرائيلي المحتل على القطاع المحاصر.
وقالت (سنتكوم) عبر منشور على منصة (إكس) إن "القوات الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية قامت بعملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة في 8 مارس 2024 حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا (بتوقيت غزة) لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في القطاع المتضررين من الصراع الدائر".
وأضافت أن عملية الإنزال شملت وجبات من الجانب الأردني وأكثر من 11500 وجبة غذاء أسقطتها طائرة أمريكية "مما وفر مساعدات إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة لتمكين المدنيين من الوصول إلى المساعدات الحيوية".
وأوضحت القيادة أن "عمليات الإنزال الجوي الإنسانية التابعة لوزارة الدفاع (بنتاغون) تساهم في جهود الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة المستمرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".
وتابعت أن "عمليات الإنزال الجوي هذه جزء من جهد متواصل وتتواصل عملية التخطيط لمتابعة عمليات التسليم الجوي".
وهذه رابع مرة تسقط فيها الولايات المتحدة مساعدات عبر الجو في قطاع غزة منذ أن بدأت عمليات الإنزال مطلع الشهر الجاري.
في غضون ذلك نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (ينتاغون) بات رايدر استشهاد فلسطينيين بسبب سقوط المساعدات عليهم.
وقال رايدر للصحفيين في مقر الوزارة إن "التقارير الصحفية التي تفيد بأن عمليات الإنزال الجوي الأمريكية أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين على الأرض هي تقارير خاطئة حيث تأكدنا أن جميع حزم مساعداتنا هبطت بسلام على الأرض". (النهاية)
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