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الولايات المتحدة تنفذ رابع عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة بمشاركة أردنية

3/8/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة نفذت بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية اليوم الجمعة الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية التي يتم إنزالها من الجو للاستجابة للأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة بسبب حرب الكيان الإسرائيلي المحتل على القطاع المحاصر.
وقالت (سنتكوم) عبر منشور على منصة (إكس) إن "القوات الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية قامت بعملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة في 8 مارس 2024 حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا (بتوقيت غزة) لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في القطاع المتضررين من الصراع الدائر".
وأضافت أن عملية الإنزال شملت وجبات من الجانب الأردني وأكثر من 11500 وجبة غذاء أسقطتها طائرة أمريكية "مما وفر مساعدات إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة لتمكين المدنيين من الوصول إلى المساعدات الحيوية".
وأوضحت القيادة أن "عمليات الإنزال الجوي الإنسانية التابعة لوزارة الدفاع (بنتاغون) تساهم في جهود الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة المستمرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".
وتابعت أن "عمليات الإنزال الجوي هذه جزء من جهد متواصل وتتواصل عملية التخطيط لمتابعة عمليات التسليم الجوي".
وهذه رابع مرة تسقط فيها الولايات المتحدة مساعدات عبر الجو في قطاع غزة منذ أن بدأت عمليات الإنزال مطلع الشهر الجاري.
في غضون ذلك نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (ينتاغون) بات رايدر استشهاد فلسطينيين بسبب سقوط المساعدات عليهم.
وقال رايدر للصحفيين في مقر الوزارة إن "التقارير الصحفية التي تفيد بأن عمليات الإنزال الجوي الأمريكية أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين على الأرض هي تقارير خاطئة حيث تأكدنا أن جميع حزم مساعداتنا هبطت بسلام على الأرض". (النهاية)

ع س ج / م م ج




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