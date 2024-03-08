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مجلس الأمن يعتمد قرارا يدعو لإيقاف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان

3/8/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 3 (كونا) -- اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا مقدما من المملكة المتحدة يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويدعو القرار الذي حظي بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان المعروف باسم "إعلان جدة".
كما يشجع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.
ويصادف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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