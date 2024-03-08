الأهلي بطلا لكأس مصر بفوزه على الزمالك في الرياض

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 3 (كونا) -- توج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية.
وتمكن الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه إمام عاشور في الدقيقة 84 قبل أن يعزز زميله محمد مجدي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع لينهي بهذا الهدف آمال فريق الزمالك في العودة للمباراة.
وبهذا الفوز يبتعد الأهلي بصدارة أكثر الأندية المصرية تتويجا بلقب كأس مصر بواقع 39 لقبا. (النهاية)
ع ش / ر ج
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