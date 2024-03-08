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الأهلي بطلا لكأس مصر بفوزه على الزمالك في الرياض

3/8/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 3 (كونا) -- توج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية.
وتمكن الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه إمام عاشور في الدقيقة 84 قبل أن يعزز زميله محمد مجدي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع لينهي بهذا الهدف آمال فريق الزمالك في العودة للمباراة.
وبهذا الفوز يبتعد الأهلي بصدارة أكثر الأندية المصرية تتويجا بلقب كأس مصر بواقع 39 لقبا. (النهاية)

ع ش / ر ج



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