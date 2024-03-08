الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (مايوركا) بهدف نظيف ويحتل الوصافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 3 (كونا) -- صعد (برشلونة) إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على (مايوركا) بهدف دون رد اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة 28 من المسابقة الوطنية.
وسجل المهاجم لامين يامال هدف الفوز في الدقيقة 73 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في مدينة (برشلونة).
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 61 نقطة ليصعد إلى وصافة ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (مايوركا) عند 27 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب (أتلتيكو مدريد) الرابع في الترتيب ضد (قادش) ويستقبل (جيرونا) الثالث فريق (أوساسونا) غدا السبت فيما يستضيف المتصدر (ريال مدريد) منافسه (سيلتا) يوم الأحد المقبل. (النهاية)
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