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الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (مايوركا) بهدف نظيف ويحتل الوصافة

3/8/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 3 (كونا) -- صعد (برشلونة) إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على (مايوركا) بهدف دون رد اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة 28 من المسابقة الوطنية.
وسجل المهاجم لامين يامال هدف الفوز في الدقيقة 73 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في مدينة (برشلونة).
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 61 نقطة ليصعد إلى وصافة ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (مايوركا) عند 27 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب (أتلتيكو مدريد) الرابع في الترتيب ضد (قادش) ويستقبل (جيرونا) الثالث فريق (أوساسونا) غدا السبت فيما يستضيف المتصدر (ريال مدريد) منافسه (سيلتا) يوم الأحد المقبل. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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