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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/8/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3141254 الكويت - وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 750ر3 مليون قرص من مادة اللاريكا المخدرة وتبين أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.
3141289 نيويورك - مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا مقدما من المملكة المتحدة يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
3141215 القاهرة - أربعة أشخاص يلقون مصرعهم واثنان آخران يصابان على إثر انهيار عقار بمحافظة (الإسكندرية) الساحلية شمالي مصر. (النهاية)

ر ج



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