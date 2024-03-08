موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3141254 الكويت - وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 750ر3 مليون قرص من مادة اللاريكا المخدرة وتبين أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.
3141289 نيويورك - مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا مقدما من المملكة المتحدة يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
3141215 القاهرة - أربعة أشخاص يلقون مصرعهم واثنان آخران يصابان على إثر انهيار عقار بمحافظة (الإسكندرية) الساحلية شمالي مصر. (النهاية)
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