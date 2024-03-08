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اليد يعرض إنجازاته وخطة نشاطاته أمام هيئته العامة اليوم

3/8/2024 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - _ - يعرض مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد إنجازات الاتحاد، وكافة النشاطات التي اقامها في العام 2023، أمام الهيئة العامة، في اجتماعها الذي تعقده عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم السبت في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويعرض الاتحاد أيضا خطته الكاملة للعام الحالي 2024، إضافة إلى التقارير المالية، ومناقشة الأمور المستجدة، التي تهم اللعبة بشكل عام.
وتشتمل خطة الاتحاد للعام الحالي على إقامة كافة البطولات المحلية، والتي تزيد على 14 بطولة رسمية، إضافة إلى مشاركات المنتخبات الوطنية (الشباب والناشئين والشاطئية للناشئين)، في البطولات الرسمية، التي أعلن الاتحاد عنها في وقت سابق، ولعل أبرزها مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الآسيوية التي تقام في إيران خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) ولغاية 3 أيلول (سبتمبر) المقبل، ومشاركة المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية المقررة في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، ومشاركة المنتخب الوطني للشاطئية في البطولة الآسيوية التي تقام في تايلاند أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويولي الاتحاد اهتماما كبيرا ودعما غير محدود لمنتخبي الشباب والناشئين، واللذين يخضعان حاليا لتدريبات مكثفة، تهدف إلى رفع المستوى الفني لدى الفريقين، تأهبا للمشاركة في البطولتين الآسيويتين، وهما الفريقان اللذان سيشكلان قائمة المنتخب الوطني للرجال، والذي سيشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.
وكان الاتحاد الأردني لكرة اليد اقام العام الماضي بطولاته المحلية لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى فرق الكبار، حيث شهدت هذه البطولة تتويج فريق السلط والأهلي وكفرسوم والعربي وعمان وكفرنجة، في مختلف ألقاب البطولات المحلية.
وعلى صعيد المنتخبات الوطنية شارك منتخب 2004، في البطولة العربية التي جرت في عمان خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وحل فيها المنتخب بالمركز الخامس، وشارك منتخب العام 2006 في البطولة العربية التي أقيمت في تونس، وجاء المنتخب بالمركز التاسع، بعد أن حقق فوزين على منتخبي العراق والمغرب، وتمكن المنتخب الوطني للسيدات، من الفوز بلقب بطولة غرب آسيا، التي جرت في عمان، وحل المنتخب العراقي بالمركز الثاني، ثم حل المنتخب الكويتي بالمركز الثالث، وأقيمت ضمن فعاليات البطولة، لقاءات حملت اسم“كأس رئيس الاتحاد الآسيوي”، بمشاركة المنتخبات الثلاثة إلى جانب المنتخب الهندي الذي فاز بلقب البطولة، وحل المنتخب الوطني بالمركز الثاني.
وشارك المنتخب الوطني للرجال في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر، بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والجزائر والعراق، وحل المنتخب بالمركز السادس.
وشهد العام 2023، تعاقد الاتحاد مع المدرب المصري محمد عبدالرحمن مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، وذلك ضمن خطة الاتحاد للنهوض بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي سمى فيه الاتحاد مجموعة من المدربين للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية كافة.

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