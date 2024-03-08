بعد تغلبه على الزمالك.. الأهلي بطلاً لكأس مصر



وأحرز الهدف الأول إمام عاشور في الدقيقة 86 من عمر المباراة، في المواجهة الأولى له مع فريقه السابق الزمالك، فيما أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.



تُوج النادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2023/2022، بعد فوزه على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت خارج مصر للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.



وأحرز الهدف الأول إمام عاشور في الدقيقة 86 من عمر المباراة، في المواجهة الأولى له مع فريقه السابق الزمالك، فيما أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

ويُعد هذا اللقب هو الـ 39 للنادي الأهلي، على مر التاريخ، ليواصل انفراده بالرقم القياسي بكونه أكثر نادٍ تتويجاً بالمسابقة، ثمّ نادي الزمالك بـ28 مرة.



وفاز الأهلي باللقاء رغم الغيابات المؤثرة بين لاعبيه، أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، والمدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، والمالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة، وأيضاً المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.



يذكر أنه في آخر 5 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات، تصب الأفضلية في صالح فريق ((المارد الأحمر))، إذ حقق الفوز في 4 مباريات ووقع التعادل في مباراة واحدة.



وكان الأهلي قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في نصف النهائي.-(وكالات)