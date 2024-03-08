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البنك الدولي: ارتفاع درجة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال 12.5 نقطة

3/8/2024 11:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- كشف تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي تحت عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024"، أن درجة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال والقانون، ارتفعت بمقدار 12.5 نقطة، وذلك من 46.9 العام الماضي لتصل إلى 59.4 العام الحالي.
ووفقا للتقرير، يعود ذلك الارتفاع إلى إقرار القانون رقم (10) لعام 2023، الذي أدخل تعديلات متعددة على قانون العمل، ما أدى إلى اربعة اصلاحات مسجلة ضمن مؤشرات مكان العمل والأجور.
وأشار التقرير إلى أنه في أيار (مايو) العام الماضي، أصدر الأردن القانون رقم (10) 2023، لتعديل قانون العمل، والذي، يحظر لأول مرة صراحة، التمييز في التوظيف على أساس الجنس.
علاوة على ذلك، فعبر إلغاء تشريعات العمل السابقة، أزال القانون الجديد جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات. وحتى ذلك الحين، أعطى للوزير الحق بتحديد الصناعات والمهن المحظورة على المرأة. وأخيرا، أدخل الإصلاح بقانون العمل، حظرا للتحرش الجنسي أثناء العمل، فضلا عن فرض غرامة مالية على مرتكبه.
ويعد تقرير البنك الدولي هذا، العاشر ضمن سلسلة دراسات سنوية تقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا، كما يقدم في هذا العام، مجموعتين من البيانات: المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في نسخة موسعة، والمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وأظهر التقرير، أن الأردن أزال القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف الصناعية، ويحظر الآن صراحة، التمييز على أساس النوع الاجتماعي من أصحاب العمل، والذي يمكن أن يعيق تكافؤ الفرص.
كما تطرق إلى أنه في العام الماضي، كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم حازمة بشكل خاص، في تعزيز ثلاث فئات من الإصلاحات القانونية لـ: تكافؤ الفرص- الأجور، وحقوق الوالدين، والحماية في مكان العمل. إذ أصدرت أذربيجان، والأردن، وماليزيا، وعمان، وسيراليون، وأوزبكستان مجتمعة: 10 إصلاحات تنص على المساواة في الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، أو رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل في وظائف صناعية أو خطرة.
وفي مؤشر مكان العمل، أدخلت 10 إصلاحات من قبل ستة اقتصادات في أربع مناطق. وعلى وجه التحديد، قام اقتصادان، هامان: الأردن وسيراليون، بوضع قوانين تحظر التمييز في التوظيف على أساس الجنس. وأربعة اقتصادات هي: أرمينيا، وغينيا الاستوائية والأردن وسورينام تحظر التحرش الجنسي في العمل.
يشار إلى أن تقرير المرأة والأعمال التجارية والقانون، يقوم بتحديث مؤشراته الثمانية والتي تتمحور حول تفاعلات المرأة مع القانون أثناء تنقلها في حياتها ومهنها: التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الأبوة، ريادة الأعمال، الأصول، والمعاشات التقاعدية.
ويقدم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، نهجا جديدا لقياس فجوة التنفيذ بين القوانين وكيفية عملها على أرض الواقع. كما يحلل الأطر القانونية والداعمة وآراء الخبراء حول وضع حقوق المرأة.
وعبر القيام بذلك، تقدم المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مؤشرين جديدين - السلامة ورعاية الأطفال - وتقوم بمراجعة المؤشرات الجارية.

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