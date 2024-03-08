وزارة الخارجية: انجازات الدبلوماسيات الأردنيات تستحق التقدير

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنها تستذكر في اليوم العالمي للمرأة، دور الدبلوماسيات الأردنيات وموظفات الوزارة اللاتي مثلن ويمثلن الأردن بكل اقتدار في جميع الساحات والمحافل الدولية.
وأضافت، أن إنجازاتهن ومساهماتهن الفاعلة في تعزيز الدبلوماسية الأردنية تستحق التقدير.
وأكدت الوزارة اعتزازها بتميزهن وإشادتها بدورهن الريادي في دعم مسيرة التطور والنجاح وإبراز دور المرأة الأردنية في الدبلوماسية، ومساهماتها وإنجازاتها في السياسية الخارجية الأردنية.
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