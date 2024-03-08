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وزارة الخارجية: انجازات الدبلوماسيات الأردنيات تستحق التقدير

3/8/2024 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنها تستذكر في ‫اليوم العالمي للمرأة‬، دور الدبلوماسيات الأردنيات وموظفات الوزارة اللاتي مثلن ويمثلن ‫الأردن‬ بكل اقتدار في جميع الساحات والمحافل الدولية.

وأضافت، أن إنجازاتهن ومساهماتهن الفاعلة في تعزيز الدبلوماسية الأردنية تستحق التقدير.

وأكدت الوزارة اعتزازها بتميزهن وإشادتها بدورهن الريادي في دعم مسيرة التطور والنجاح وإبراز دور المرأة الأردنية في الدبلوماسية، ومساهماتها وإنجازاتها في السياسية الخارجية الأردنية.

MENAFN08032024000072011014ID1107954825

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