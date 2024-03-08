كندا تستأنف تمويل الأونروا

كندا تستأنف تمويل الأونروا
التاريخ
3/8/2024 11:22:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين أن بلاده ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكانت كندا والولايات المتحدة ودول أخرى علقت تمويل الأونروا بناء على مزاعم إسرائيل بأن عددا من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)
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