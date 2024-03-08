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كندا تستأنف تمويل الأونروا

3/8/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين أن بلاده ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


وكانت كندا والولايات المتحدة ودول أخرى علقت تمويل الأونروا بناء على مزاعم إسرائيل بأن عددا من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)

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