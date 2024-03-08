ارتفاع عدد ضحايا الجوع في غزة إلى 23 شهيدا

ارتفاع عدد ضحايا الجوع في غزة إلى 23 شهيدا
التاريخ
3/8/2024 11:22:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 23 شهيدا.
وقالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت بعد استشهاد 3 أطفال جدد في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.
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