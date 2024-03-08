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ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الأردن الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

3/8/2024 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند "بي/ بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 وقالت الوكالة إن "تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة".
لكن نوهت في الوقت ذاته إلى أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".
وتوقعت الوكالة أن "الحرب بين إسرائيل وحماس لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن"، مضيفة "نتوقع أن يظل الدعم المالي الدولي للأردن قويا".

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