ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الأردن الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند "بي/ بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن "تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة".
لكن نوهت في الوقت ذاته إلى أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".
وتوقعت الوكالة أن "الحرب بين إسرائيل وحماس لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن"، مضيفة "نتوقع أن يظل الدعم المالي الدولي للأردن قويا".
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