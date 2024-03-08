بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان يبدو صعبا

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان“يبدو صعبا”.



وتجتهد الولايات المتحدة وقطر ومصر لانتزاع اتفاق على هدنة في غزة قبل رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الاسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.



والجمعة دعا أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان متلفز“أبناء شعبنا في الضفة (الغربية) والقدس والـ48 إلى النفير نحو المسجد الأقصى” خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل، و”عدم السماح للاحتلال بتغيير الواقع على الأرض”، قائلا“نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال”.



و قال بايدن، إن إسرائيل ستوفر الأمن للميناء المؤقت الذي من المقرر بناؤه على ساحل غزة على البحر المتوسط لتلقي المساعدات الإنسانية.



ورداً على سؤال لصحافيين حول ما إذا يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية، قال بايدن“نعم عليه ذلك”.



وكان بايدن سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشاً صريحاً مع نتنياهو بشأن الحرب في القطاع.



وقال متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر، الجمعة، إن الميناء سيساهم في“توفير أكثر من مليوني وجبة غذائية يوميا لسكان غزة”.



ومساء أمس الخميس، أعلن بايدن في خطاب“حالة الاتحاد” أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة.



وأضاف بايدن أن المزيد من المساعدات الإنسانية“ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين القطاع”.