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دون تحديد موعد.. كندا تؤكد استئناف تمويل الأونروا

3/8/2024 11:21:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير المساعدات الدولية الكندي، أحمد حسين، في بيان، الجمعة، إن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً، وفقا لرويترز.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال، الخميس، إن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف تمويل الأونروا، وأكد أن كندا تنتظر نتائج التحقيق الداخلي للأمم المتحدة في الاتهامات الإسرائيلية.
وأعلنت كندا وقف التمويل يوم 26 يناير/كانون الثاني، بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في هجوم حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وعلّقت الولايات المتحدة، ودول أوروبية، تمويل الوكالة بعد الاتهامات الإسرائيلية.
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وحذّر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، قبل أيام، من "حملة متعمدة ومنسقة" تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة.
وقال لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الأونروا تواجه حملة متعمدة ومنسقة لتقويض عملياتها، وإنهاء هذه العمليات في نهاية المطاف".
وتقدم الوكالة خدمات تعليمية وصحية وإغاثية للفلسطينيين، وتفاقمت الأعباء عليها منذ بدء الحرب في غزة، ونزوح مئات آلاف الغزيين إلى جنوب القطاع.

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