البنتاغون: بناء رصيف ميناء في غزة سيتطلب على الأرجح الاستعانة بقرابة 1000 عسكري أميركي لإكماله

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أنه من المتوقع أن يستغرق إنشاء الرصيف العائم الذي سيتم استخدامه لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية عن طريق البحر إلى غزة شهرا واحدا على الأقل أو ربما شهرين حتى يتمكن الجيش الأميركي من البناء والتشغيل بكامل طاقته.



وقال المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر، إن بناء الرصيف سيتطلب، على الأرجح، الاستعانة بقرابة 1000 عسكري أميركي لإكماله.

ويعكس الجدول الزمني الطبيعة المعقدة للمشروع، وهو الإجراء الاستثنائي الثاني الذي أعلنته إدارة جو بايدن خلال أقل من أسبوع بقليل لمحاولة التخفيف من الوضع الإنساني اليائس الذي يواجه الفلسطينيين في غزة بسبب رفض إسرائيل فتح معابر برية إضافية أو زيادة المساعدات عن طريق البر إلى القطاع مع استمرار القتال في قطاع غزة.

وستهدف المبادرة إلى تعزيز الممر البحري الذي تعمل الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والإمارات وقبرص والمملكة المتحدة على فتحه لتقديم المساعدة مباشرة.

ويتزايد إحباط الإدارة الأميركية إزاء رفض الحكومة الإسرائيلية الواضح الاعتراف بمدى إلحاح الأزمة الإنسانية، على الرغم من الضغوط المتزايدة من جانب الولايات المتحدة.

ويأتي إنشاء الرصيف العسكري الأميركي ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنها المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة في غزة، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى الغذاء ويكاد النظام الطبي ينهار.

وتم طرح خطة الجيش الأميركي لإنشاء رصيف عائم، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، الخميس، بعد أيام فقط من بدء الولايات المتحدة إسقاط وجبات الطعام جوا على غزة في محاولة لمساعدة السكان، الذين تحذر الأمم المتحدة من أنهم على شفا المجاعة.

الإنزال الجوي "قطرة في محيط"

لكن آلاف الوجبات التي يتم إسقاطها في وقت واحد من قبل القوات الجوية الأميركية لا تقترب حتى مما هو مطلوب لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني ما زالوا في القطاع.

وعلى الرغم من أن عمليات الإنزال الجوي المستمرة قد وفرت بعض الطعام، إلا أنها، على حد تعبير مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة سيغريد كاغ، "قطرة في محيط".

وسيتم استخدام الممر البحري من قبل عدة دول، لكن الرصيف العائم قبالة سواحل غزة ستتم إدارته من قبل الإدارة الأميركية وسيتم تشييده من قبل الجيش الأميركي، بما في ذلك أفراد البحرية والجيش.

وقال مسؤولون إن الرصيف سيسمح للسفن بتفريغ حمولات المساعدات، والتي سيتم نقلها بعد ذلك عبر جسر إلى غزة سيبنيه الجيش الأميركي أيضا.

وذكر رايدر، الجمعة، أن أفراد الجيش الأميركي لن ينقلوا المساعدات عبر الجسر المؤدي إلى غزة، وسيتم تثبيت الجسر على الشاطئ من قبل الشركاء الإقليميين على الأرض في غزة، وقال إن الرصيف بمجرد تشغيله يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليوني وجبة يوميا لسكان غزة

تم تطوير مفهوم الرصيف المؤقت جزئيًا من قبل منظمة تسمى فوجبو، وهي مجموعة استشارية تتألف من موظفين سابقين في الجيش الأميركي والأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالة الاستخبارات المركزية.

وقال الشخص المطلع على التخطيط إن العملية يشار إليها داخليًا باسم خطة "الشاطئ الأزرق".

ويدير فوجبو مسؤولون عسكريون واستخبارات أميركيون كبار سابقون.

وقال مسؤول قطري لشبكة CNN، إنهم يستثمرون 60 مليون دولار في مبادرة الممر البحري التي من المتوقع أن تتولى فوغبو زمام المبادرة التشغيلية فيها، بما في ذلك عن طريق نقل المساعدات من الرصيف إلى الشاطئ وتسليمها للتوزيع.

وأضاف المسؤول: "نحن ملتزمون بدعم الممر البحري الذي خططت له فوجبو، وستنقل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 شاحنة محملة بالمساعدات عبر بارجة من قبرص إلى غزة كل يوم وقد وافقت قطر على مساهمة مالية كبيرة".

وقال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع عدد من المنظمات الأخرى بشأن المساعدة في المشروع، لكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على أي شيء بعد.

تحديات هائلة

لكن التحديات لا تزال هائلة، وقال مسؤولون إنه نظرا لأن البيت الأبيض استبعد بالفعل نشر قوات أميركية على الأرض في غزة، فإن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تحديد من سيكون على الجانب الآخر من الجسر لتلقي المساعدات وتوزيعها داخل القطاع.

وكان بايدن قال في خطاب حالة الاتحاد: "أوجه الجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال الشحنات الكبيرة المنقولة".

وأضاف: "سنوفر الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة، ولن تكون هناك قوات أميركية على الأرض".

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن منفذي المساعدات الإنسانية سيكونون في موقع الهبوط لأخذ المساعدات وتخزينها وتوزيعها من الرصيف.

وذكر شخص آخر مطلع على التخطيط أن الموزعين سيكونون فلسطينيين محليين تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المسؤولون إن جميع السفن القادمة إلى الرصيف العائم ستحتاج أيضًا إلى الفحص مسبقًا لأسباب أمنية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه من المتوقع أن يبدأ برنامج تجريبي لممر بحري لا يتطلب ميناء، تقوده الإمارات، في تسليم المساعدات في نهاية هذا الأسبوع.

لكن البرنامج، الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة المساعدات غير الربحية "وورلد سنترال كيتشن"، لا يشمل سوى سفينة برمائية أصغر حجمًا، وقالت "وورلد سنترال كيتشن" في بيان: "لا تزال هذه العملية البحرية وضعا سريع التطور ومائعا"، مشيرة إلى أن جهودهم منفصلة عن إعلان بايدن.

وقال مسؤولون إن المناقشات حول فتح الممر البحري تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح من الواضح أنه لم يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بسرعة كافية عبر المعابر البرية القليلة المفتوحة إلى غزة.

وقد شدد مسؤولو الإدارة الأميركية وعمال الإغاثة الدوليون مراراً وتكراراً على ضرورة وجود "طوفان" من المساعدات لشعب غزة، وأن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي عبر المعابر البرية.

وزعم المسؤولون الأميركيون منذ أشهر أن السبب الوحيد الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تغيير أي من مواقفه فيما يتعلق بالصراع في غزة هو الجهود التي تبذلها إدارة بايدن.

ومع ذلك، وعلى مدار أسابيع وأسابيع، فشلت الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة في دفع الحكومة الإسرائيلية إلى فتح معابر إضافية للمساعدة، حتى مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي شهر فبراير/شباط، مع تزايد الاحتجاجات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم، انخفض عدد الشاحنات التي تمكنت من المرور عبر المعابر الحالية.

ووصل اليأس إلى ذروته الخميس الماضي، عندما استشهد أكثر من 100 فلسطيني عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار بينما كان الناس يهرعون إلى قافلة الغذاء في الشمال.

وقال كل من الرئيس الأميركي ونائبه إن إسرائيل "ليس لديها أعذار" لعدم زيادة المساعدات المسموح بها لغزة.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن "حكومة إسرائيل أعدت معبرا بريا جديدا مباشرة إلى شمال غزة"، لكنه لم يذكر مكانه.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع الصحفيين: "سيسمح هذا المعبر الثالث بتدفق المساعدات مباشرة إلى السكان في شمال غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وكما أكدت الأمم المتحدة، نتوقع أن تمر أولى عمليات التسليم عبر هذا المعبر خلال الأسابيع المقبلة، بدءاً برحلة تجريبية ثم تكثيفها".

وشددت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، على أنه "إذا مر كل شيء عبر معبر واحد أو معبرين، فلا يمكننا أن نتوقع معجزات، خاصة عندما يكون الوضع صعبا للغاية داخل غزة".