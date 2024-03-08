البنتاغون: لسنا مسؤولين عن مقتل مدنيين بغزة جراء إنزال المساعدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها أحيطت علما بشأن تقارير عن مقتل مدنيين نتيجة عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية بغزة.
وأضافت القيادة أنها تعزي ذوي القتلى وخلافا لبعض التقارير لم يكن الأمر نتيجة لعمليات إنزال جوي أميركية، وفق ما ذكرت.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الجمعة إن عمليات الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات الإنسانية تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدة إصابات عندما وقعت على رؤوس المواطنين نتيجة الإنزال الخاطئ.
MENAFN08032024000072011014ID1107954816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.