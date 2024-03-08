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البنتاغون: لسنا مسؤولين عن مقتل مدنيين بغزة جراء إنزال المساعدات

3/8/2024 11:21:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها أحيطت علما بشأن تقارير عن مقتل مدنيين نتيجة عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية بغزة.
وأضافت القيادة أنها تعزي ذوي القتلى وخلافا لبعض التقارير لم يكن الأمر نتيجة لعمليات إنزال جوي أميركية، وفق ما ذكرت.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الجمعة إن عمليات الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات الإنسانية تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدة إصابات عندما وقعت على رؤوس المواطنين نتيجة الإنزال الخاطئ.

MENAFN08032024000072011014ID1107954816

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