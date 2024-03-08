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الركبي تحول الملحد مايكل إلى يعقوب

3/8/2024 11:16:20 PM
(MENAFN- Al Watan) ضربة في رأس "يعقوب" كانت كفيلة لاعتناق الدين الإسلامي ليتحول من زعيم عصابة مخدرات إلى داعية ، وسبباً في دخول أكثر من 30 شخص الإسلام.
ويقول النيوزيلندي مايكل نايرا "يعقوب" أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: كنت ملحداً وفي صغري أحرص على الذهاب إلى الكنيسة بأمر من أمي، واستمريت على ذلك حتى سن المراهقة، وفجأة ابتعدت عن الكنائس .. وأصبح لدي كُره كبير لجميع الأديان ولمن ينتمي لها ، لدرجة كنت أفكر كيف أؤذي الناس.
أكمل "نايرا" عمر العشرين سنة وتحول إلى زعيم عصابة منظمة في مجال ترويج المخدرات يقود قرابة ثلاثين شخص دخلوا جميعهم في الإسلام فيما بعد ، واستمر زعيماً للعصابة حتى رزق بمولودة الأول ، حينها شعر بأنه لابد من أن يغير حياته. وانتقل إلى استراليا في خطوة أولى لتبديل طبيعة حياته، وبالفعل كانت هي خطوة المسار الصحيح نحو حياة أفضل.
فذات يوم كان يلعب كرة "الركبي"، وتعرض لضربة في الرأس نقلته إلى المستشفى في حالة فقدان تام للوعي استمرت 24 ساعة، وبعد ذلك نُقل لمركز إعادة التأهيل وعاش أيام صعبة مليئة بالمعاناة.
وأضاف: عدت مرة أخرى إلى نيوزيلندا، وبدأت اهتمّ بدراسة الأديان السماوية وبالذات الدين الإسلامي الحنيف ، تزامن ذلك العمل مع رجل مسلم في نيوزيلندا كنت لا أعلم بدينه ، وأعجبتني كثيراً أخلاقه وتعاملاته الحسنة ، مما زاد اهتمامي بالإسلام والمسلمين وأدركت وجود الله عز وجل ، وجود يليق بالله تعالى وهو الذي خلقنا جميعاً ، واتضح لي أن الصورة السوداوية عن الإسلام غير صحيحة وغير مقبولة.
ويروي "نايرا" اللحظة التاريخية في حياته ونقطة التحول، قائلاً : الحمد لله والشكر نطقت بالشهادتين في حضور شخصين من عائلتي مسلمين، وحينها شعرت بالسكينة والرضا من الله، وهذا جعلني سبب في سعادة وإسلام زوجتي ورفاقي ، وغيرت اسمي من مايكل نايرا إلى "يعقوب"، واستمريت في الدعوة إلى الإسلام، واليوم أحظى بتكريم من حكومة المملكة العربية السعودية، باستضافتي ضيفاً مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

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