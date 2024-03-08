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3 مكاسب لعودة الاختبارات المركزية إلى المدارس بعد 16 عاما

3/8/2024 11:16:19 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏عدّد تربويون وتربويات أمس لـ"الوطن" نحو 3 مكاسب، في عودة ‫وزارة التعليم لتطبيق الاختبارات "المحكية" المركزية، وذلك خلال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي بشكل تجريبي في عدد من إدارات التعليم، وستقوم كل إدارة تعليمية، يتم اختيارها باختيار عدد من المدارس التابعة لها لتطبيق هذه الاختبارات، والمزايا، هي:
01- من أجل تجويد وتحسين نواتج التعلم من خلال تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر.
02- معالجة بعض الممارسات مثل الملخصات أو الاقتصار على وحدات دراسية دون أخرى.
03- تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات الوطنية والدولية.
اختيار 5% من إجابات الطلاب
بدوره، أبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ"الوطن" أمس، أنه سيتولى إعداد الاختبارات النهائية، لجان متخصصة، يتم تشكيلها عن طريق إدارات التعليم تكون مهمتها وضع أسئلة الاختبار النهائي، وفق جدول المواصفات لكل مادة، على أن يتم إرسال الاختبارات للمدارس خلال فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لتقوم المدارس بطباعتها، وتنفيذ الاختبار على الطلاب ثم يقوم معلم المادة بالتصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني، بعدها ستقوم لجنة متخصصة من إدارة التعليم باختيار ٥٪؜ من إجابات الطلاب عشوائياً وإعادة تصحيحها، والتأكد من مطابقة الدرجات لما هو مرصود في نظام نور.
إلغاؤها في 1429 هجري
أضاف السلطان، يتم تطبيق الاختبارات المحكية للصفين الثالث والسادس الابتدائي في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، وللصف الثالث متوسط في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، واللغة إنجليزية، لافتًا إلى أن الاختبارات المركزية كان معمولاً بها سابقاً على مستوى وزارة التعليم، ولجميع المواد للصف الثالث ثانوي إلى أن تم إلغاؤها عام ١٤٢٩ هجري.
خطة العمل:
. إدارة التعليم: إعداد النماذج الاختبارية وتحكيمها خلال 6 أسابيع من بداية الفصل الدراسي الثالث 1445هـ.
. إدارة التعليم: اعتماد وارسال جدول الاختبارات النهائية في الأسبوع الـ 10 من الفصل الدراسي الثالث 1445هـ.
. إدارة التعليم: تسكين النماذج الاختبارية لدى اللجنة الإشرافية في الأسبوع الـ 10 من الفصل الدراسي الثالث 1445هـ.
. إدارة التعليم: إرسال نموذج الاختبار لمديري المدارس قبل الاختبار بـ 48 ساعة من وقت الاختبار.
. المدارس: الرصد والتصحيح في أسبوع الاختبارات النهائية.
. وزارة التعليم: استثمار نتائج الاختبارات، خلال شهرين من انتهاء الاختبارات النهائية.

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