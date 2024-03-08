3 مكاسب لعودة الاختبارات المركزية إلى المدارس بعد 16 عاما

(MENAFN
- Al Watan) عدّد تربويون وتربويات أمس لـ"الوطن" نحو 3 مكاسب، في عودة وزارة التعليم لتطبيق الاختبارات "المحكية" المركزية، وذلك خلال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي بشكل تجريبي في عدد من إدارات التعليم، وستقوم كل إدارة تعليمية، يتم اختيارها باختيار عدد من المدارس التابعة لها لتطبيق هذه الاختبارات، والمزايا، هي:
01- من أجل تجويد وتحسين نواتج التعلم من خلال تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر.
02- معالجة بعض الممارسات مثل الملخصات أو الاقتصار على وحدات دراسية دون أخرى.
03- تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات الوطنية والدولية. اختيار 5% من إجابات الطلاب
بدوره، أبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ"الوطن" أمس، أنه سيتولى إعداد الاختبارات النهائية، لجان متخصصة، يتم تشكيلها عن طريق إدارات التعليم تكون مهمتها وضع أسئلة الاختبار النهائي، وفق جدول المواصفات لكل مادة، على أن يتم إرسال الاختبارات للمدارس خلال فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لتقوم المدارس بطباعتها، وتنفيذ الاختبار على الطلاب ثم يقوم معلم المادة بالتصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني، بعدها ستقوم لجنة متخصصة من إدارة التعليم باختيار ٥٪ من إجابات الطلاب عشوائياً وإعادة تصحيحها، والتأكد من مطابقة الدرجات لما هو مرصود في نظام نور. إلغاؤها في 1429 هجري
أضاف السلطان، يتم تطبيق الاختبارات المحكية للصفين الثالث والسادس الابتدائي في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، وللصف الثالث متوسط في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، واللغة إنجليزية، لافتًا إلى أن الاختبارات المركزية كان معمولاً بها سابقاً على مستوى وزارة التعليم، ولجميع المواد للصف الثالث ثانوي إلى أن تم إلغاؤها عام ١٤٢٩ هجري. خطة العمل:
. إدارة التعليم: إعداد النماذج الاختبارية وتحكيمها خلال 6 أسابيع من بداية الفصل الدراسي الثالث 1445هـ.
. إدارة التعليم: اعتماد وارسال جدول الاختبارات النهائية في الأسبوع الـ 10 من الفصل الدراسي الثالث 1445هـ.
. إدارة التعليم: تسكين النماذج الاختبارية لدى اللجنة الإشرافية في الأسبوع الـ 10 من الفصل الدراسي الثالث 1445هـ.
. إدارة التعليم: إرسال نموذج الاختبار لمديري المدارس قبل الاختبار بـ 48 ساعة من وقت الاختبار.
. المدارس: الرصد والتصحيح في أسبوع الاختبارات النهائية.
. وزارة التعليم: استثمار نتائج الاختبارات، خلال شهرين من انتهاء الاختبارات النهائية.
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