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شرطة دبي تعلن أماكن مدافع رمضان الثابتة والرحالة

3/8/2024 9:16:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته، أمس، في مدينة إكسبو دبي، عن أماكن مدافع الإفطار، موضحة أن هناك 7 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع ((رحال واحد))، يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 13 منطقة على مستوى الإمارة.

وأشار اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إلى تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع، التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع المدافع الإفطار التي تنقسم إلى ((مدافع ثابتة)) في 7 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في ((مدينة إكسبو دبي))، داماك هيلز، فندق فيدا الخور بكريك هاربر، برج خليفة، منطقة ((أب تاون)) مردف، الفيستيفال سيتي، إلى جانب ((نُزل حتا)).

وحول المناطق التي سيزورها المدفع الرحال أوضح اللواء الغيثي، أن المدفع سيوجد في كل منطقة لمدة يومين فقط، وسيبدأ مسار رحلة المدافع مع بداية شهر رمضان من مسجد السطوة الكبير، ثم برج خليفة، ثم ند الشبا ممشى الغاف، ثم مجلس أم سقيم، ثم حديقة زعبيل، ثم ند الشبا ممشى الغاف، ثم دبي كريك هاربر، ثم حتا، ثم ند الشبا ممشى الغاف، ثم مجلس الخوانيج، ثم فيستيفال سيتي، ثم ند الشبا ممشى الغاف، وختاماً بمركز دبي المالي.

إحياء التقاليد

وأوضح أن فعاليات إطلاق المدفع تنقل عبر تلفزيون دبي خلال فترة الإفطار في بث مباشر، وتسهم دائماً في تعزيز الأجواء الروحانية والقيم المجتمعية والتلاحم والترابط الأسري، ضمن العادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل.

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