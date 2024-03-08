رغم استقرارها.. أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا، الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية في أسبوع شهد ارتفاعات غير مسبوقة للأسهم الألمانية والفرنسية، في حين يعكف المستثمرون أيضاً على تحليل تقرير الوظائف الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومتقدماً للأسبوع السابع على التوالي.
وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى مرتفعاً غير مسبوق اليوم، في حين وصل المؤشر داكس الألماني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.
وصعد قطاع العقارات 2.1 بالمئة، ليقود مكاسب القطاعات.
وخسرت أسهم التكنولوجيا 1.6 بالمئة.
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