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رغم استقرارها.. أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية

3/8/2024 7:21:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا، الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية في أسبوع شهد ارتفاعات غير مسبوقة للأسهم الألمانية والفرنسية، في حين يعكف المستثمرون أيضاً على تحليل تقرير الوظائف الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومتقدماً للأسبوع السابع على التوالي.

وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى مرتفعاً غير مسبوق اليوم، في حين وصل المؤشر داكس الألماني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.

وصعد قطاع العقارات 2.1 بالمئة، ليقود مكاسب القطاعات.

وخسرت أسهم التكنولوجيا 1.6 بالمئة.

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