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مشاركة ناجحة لسياحة عجمان في بورصة برلين

3/8/2024 7:21:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها بنجاح في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر 2024، الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين من 5 إلى 7 مارس 2024.

حيث قدمت الدائرة عرضاً متميزاً لمقوماتها السياحية والثقافية.

وتعكس مشاركة الإمارة في هذا الحدث التزامها الراسخ تجاه تطوير القطاع السياحي، حيث شهدت المنصة إقبالاً من رواد قطاع السياحة والسفر ومنظمي الرحلات من مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا الإنجاز في ظل تحقيق عجمان نمواً بنسبة 11 ٪ في الإيرادات وزيادة بنسبة 6 ٪ في معدل الإشغال خلال العام الماضي.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، بأن النجاح الباهر الذي حققته إمارة عجمان في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر 2024 يعكس الجهود المبذولة والالتزام الراسخ تجاه تعزيز القطاع السياحي في الإمارة.

وقال الهاشمي: ((تعتبر مشاركتنا الفعّالة في هذا الحدث الدولي البارز فرصة لتسليط الضوء على الثقافة الفريدة والتراث الغني لعجمان، مما يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية)). وفي إطار تفعيل التواصل الدولي، أكد الهاشمي: ((تتطلع إمارة عجمان إلى مستقبل واعد ومزيد من التطور، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق المزيد من النجاحات في قطاع السياحة)). وأضاف: ((نحن ملتزمون بتعزيز مكانة عجمان كواحدة من أبرز وجهات السفر في المنطقة، مستفيدين من التنوع الثقافي والموروث التاريخي الفريد الذي تتمتع به الإمارة)).

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