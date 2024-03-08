«جمارك» و«موانئ» رأس الخيمة تبحثان تسهيل حركة التجارة

عقدت جمارك رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع سلطة موانئ رأس الخيمة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجهتين بما يدعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً على الخارطة التجارية.

وبحث الجانبان المشاريع الرئيسية والمستقبلية بين الجهتين بما يدعم تيسير التجارة وتوفير عمليات نقل سلسة للبضائع من خلال الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية وفق الضوابط الأمنية المعتمدة في العمل الجمركي.

كما تم تأكيد أهمية العمل على الربط التقني بين الجهتين لتقليص الزمن المستغرق بعمليات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى طرح مجموعة من المحفزات لتسهيل حركة التجارة وتعزيز سلاسل الإمداد. شارك بالاجتماع مروان دوربيني مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، وروي أنتوني كومنس الرئيس التنفيذي لسلطة موانئ رأس الخيمة.

وعدد من القيادات. من ناحية اخرى، عقد الدكتور محمد المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة لقاءً مع قيادات الدائرة، بهدف استعراض نتائج جاهزية المراكز الجمركية حيث حققت نتائج متقدمة عن الأعوام السابقة. وتضمن اللقاء تكريم الموظفين أصحاب الضبطيات خلال عام 2023.