اتفاقية تعاون تجاري بين غرفتي رأس الخيمة وإسلام أباد

وقعت غرفة تجارة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة إسلام أباد، جرى ذلك خلال استقبال محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، حسين محمد قنصل عام جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، يرافقه إحسان ظفر بختواري رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام أباد والوفد المرافق لهما وبحضور مسؤولي الغرفة، بهدف تعزيز التعاون التجاري في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بالقطاع الخاص وممارسة الأعمال، بما يسهم في الارتقاء بمجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وترسيـــــخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بيــــن إمارة رأس الخيمة وإسلام أباد.

رحب السبب بالقنصل العام والوفد المرافق له، واستعرض دور غرفة تجارة رأس الخيمة في المجتمع التجاري، والخدمات التي تقدمها للتجار والأنشطة المختلفة، واتصالاتها بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة وتلك الدول، لافتاً إلى العلاقات الطيبة والروابط التاريخية التي تربط بين جمهورية باكستان ودولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، خصوصاً في تلك الفترة التي تشهد مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية والسياحية.