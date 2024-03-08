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غرفة الشارقة تبحث فرص الاستثمار والأعمال مع سريلانكا

3/8/2024 7:21:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع أليكسي فونسيكا جوناسيكارا القنصل العام لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بدبي والمناطق الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وسريلانكا، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اللقاء بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفاطمة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة وتطرق فيه الجانبان إلى أهمية تبادل شركات القطاع الخاص المشاركة في المعارض التجارية والصناعية، إلى جانب بحث أوجه التعاون وتبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين رجال الأعمال.

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