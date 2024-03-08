غرفة الشارقة تبحث فرص الاستثمار والأعمال مع سريلانكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع أليكسي فونسيكا جوناسيكارا القنصل العام لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بدبي والمناطق الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وسريلانكا، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اللقاء بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفاطمة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة وتطرق فيه الجانبان إلى أهمية تبادل شركات القطاع الخاص المشاركة في المعارض التجارية والصناعية، إلى جانب بحث أوجه التعاون وتبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين رجال الأعمال.
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