«رمضان الشارقة» يطلق 37 يوماً من العروض والتخفيضات والجوائز

انطلقت أمس فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2024، وسط أجواء احتفالية ابتهاجاً بالحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 13 أبريل المقبل، بنسخته الـ34 التي تمتد فعالياتها على مدار 37 يوماً إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة، في واحد من أبرز مهرجانات الترويج والترفيه الذي يقدم لجمهور المتسوقين من داخل وخارج الإمارة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة للتسوق تضم أنشطة ومسابقات متنوعة.

ويستهدف المهرجان الذي يعد من أهم الأحداث الاقتصادية في المنطقة ويستقطب زواره منذ أكثر من ثلاثة عقود، دعم قطاع التجزئة والحركة السياحية في الإمارة، وتشارك فيه المراكز التجارية الكبرى في مدن ومناطق الشارقة ووكلاء العلامات التجارية والأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشمل عروضه آلاف المحال التجارية التي سجلت مشاركتها لتطلق عروضها الترويجية على مختلف المنتجات والعلامات العالمية.

ويتيح المهرجان لجمهوره اقتناء منتجات متنوعة من أشهر الماركات العالمية بأسعار تنافسية وبتخفيضات حتى 75 %، مع الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تمزج بين عروض الفنون التراثية وتجارب التسوق والمسابقات والجوائز القيمة