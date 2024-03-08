«خزانة الكتب».. المعرفة والفكر أينما حللنا

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أجندة فعاليات مبادرة ((خزانة الكتب)) في شهر القراءة الوطني، إذ تتيح المبادرة لزوار مراكز التسوق في عدد من إمارات ومدن الدولة الفرصة لاقتناء مجموعة كبيرة من الكتب بعناوين متميزة وحصرية، وتوفر أكثر من 350 عنواناً تتناول شتى المجالات، وتتضمن كتباً للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا، وكتب السيرة والأدب والفنون، والألعاب الرياضية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.

وانطلقت فعاليات ((خزانة الكتب)) من مدينة العين، وتحديداً في ((هيلي مول)) للمرة الأولى هذا العام ولمدة أسبوعين، حيث وفرت أكثر من 225 عنواناً من مشروعي ((كلمة)) و((إصدارات)). وانتقلت بعد ذلك للمرة الأولى، أيضاً، إلى ((معرض جامعة العين للكتاب)) للترويج لإصدارات المركز، حيث قدمت ما يزيد على 150 عنواناً.

وتوجد ((خزانة الكتب)) في الوقت الحالي في ((سيتي لايف مول)) بإمارة عجمان حتى 10 مارس المقبل، وتوفر 250 عنواناً من كتب وإصدارات المركز أمام الزوار، إلى جانب وجودها في ((مكاني مول)) بإمارة أبوظبي حتى 9 مارس المقبل عارضة أكثر من 175 عنواناً من جميع المجالات، كذلك توجد للمرة الأولى في ((مركز النقل المتكامل)) في أبوظبي عارضة أكثر من 200 عنوان.