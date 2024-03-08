برامج نوعية لهيئة الصحة بدبي في شهر القراءة الوطني

أطلقت هيئة الصحة بدبي، في إطار احتفالها بشهر القراءة الوطني (مارس 2024)، عدداً من المبادرات والفعاليات.

وأكد عوض صغير الكتبي المدير العام للهيئة، في مستهل حفل إطلاق المبادرات، أن شهر القراءة فرصة لإثراء الفكر والمعرفة، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العلم والثقافة والإبداع، داعياً موظفي الهيئة إلى تخصيص مساحة زمنية مناسبة للقراءة والاطلاع والمشاركة في الفعاليات المميزة التي تشهدها صحة دبي.

وافتتح عوض الكتبي، في الفعالية، معرض الكتاب السنوي الذي نظمته الهيئة بمركز الابتكار في مقرها الرئيسي، تحت شعار (نقرأ لنرتقي).

وفي الوقت نفسه، أتاحت الهيئة مجموعة كبيرة من مصادر مكتبتها الطبية الإلكترونية للمهنيين الصحيين، التي يمكن الوصول إليها طيلة شهر القراءة (بالمجان)، عبر صفحتها الرئيسية، للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر من خلال خدمة ((تعلم واعمل)).

كما خصصت الهيئة أيضاً ((ركن المعرفة)) وهو عبارة عن مكتبات موزعة في أروقة مبنى الهيئة للقراءة أو الاستعارة، وذلك تشجيعاً على القراءة والاطلاع وتنويع مصادر المعرفة، وخاصة مع توفر وسائل عدة للقراءة (الرقمية والصوتية والتقليدية).

وتضمنت الأنشطة كذلك، جلسة حوارية لعدد من موظفي الهيئة (أصحاب مواهب التأليف) للتعريف بمؤلفاتهم، وتوقيع إصدارتهم، بحضور عوض الكتبي، وعدد مسؤولي الهيئة.

كما تم تنفيذ مبادرة ((جرعة المعرفة)) للعام الرابع على التوالي، وهي مادة معرفية إثرائية، تشتمل على موضوعات متنوعة، يتم إرسالها باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جميع موظفي الهيئة، ومن ثم تدار حولها مسابقة مفتوحة بين الموظفين، بهدف توفير أجواء تنافسية محفزة على القراءة والاطلاع.