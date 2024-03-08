مهرجان الشيخ زايد يوثق رسمياً في «غينيس»

وُثق مهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، رسمياً في النسخة الجديدة من كتاب غينيس للأرقام القياسية 2024 (Guinness World Records 2024)، بفعل العديد من الأرقام القياسية المتنوعة، التي حققها وسجلتها الموسوعة، خلال فعاليات وأنشطة النسخة الأكبر في تاريخ المهرجان، والتي امتدت على مدار 114 يوماً متواصلة مليئة بآلاف الفعاليات الجماهيرية، والعروض الكبرى العالمية، خلال الفترة من 17 نوفمبر 2023 وحتى 9 مارس 2024.

وحقق مهرجان الشيخ زايد خلال الأعوام الثلاثة الماضية 10 أرقام قياسية عالمية في موسوعة ((غينيس))، مما يعد إنجازاً عالمياً كبيراً، يعزز من مكانة المهرجان كملتقى عالمي للحضارات والثقافات وكوجهة أولى للترفيه في العالم.

وخلال حفل خاص أقيم في ساحة المهرجان، احتفاء بهذا الإنجاز والانضمام والتوثيق في الكتاب العالمي لموسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية، سلم ممثلو ((غينيس)) اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، الشهادات الخاصة بهذا الإنجاز، التي سجلتها الموسوعة خلال فعاليات وأنشطة المهرجان لرسم أكبر شعار جوي، تم تشكيله بواسطة طائرات ((الدرون)) في العالم، والتي سيتم إضافته وتدوينه في الصفحة الرابعة من النسخة الجديدة من الكتاب السنوي 2024 للموسوعة العالمية.

أهمية

يعد كتاب موسوعة ((غينيس)) كتاباً مرجعياً يصدر سنوياً، ويرصد الأرقام القياسية العالمية المعروفة، والتي تم تسجيلها وتحطيمها على مستوى العالم، كما حقق الكتاب بنفسه رقماً قياسياً، حيث يعتبر من سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق، وتم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة ((غينيس))، وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع، التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

وتستعرض النسخة الجديدة من غينيس للأرقام القياسية مئات الأرقام القياسية، التي رصدها ممثلو الموسوعة في كافة المجالات المختلفة، ليعكس الكتاب جهود عام كامل من العمل الدؤوب لفرق جمع وتوثيق الأرقام القياسية حول العالم.

تقدير

وأشاد ممثلو ((غينيس)) بالفعاليات والأنشطة الكبرى، التي نظمها المهرجان هذا العام، وبالمشاركات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم من خلال الأجنحة الحضارية العالمية، والتي تعكس رسالة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والمحبة والسلام تجمع شعوب العالم في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية عالمية.

تنوع ونجاحات

وشهد مهرجان الشيخ زايد ضمن فعالياته وأنشطته العالمية الاحتفال بالعام 2024 وتسجيل 3 أرقام قياسية في موسوعة ((غينيس))، من خلال عروض الألعاب النارية الكبرى، التي استمرت لمدة 40 دقيقة متواصلة، وحطمت 3 أرقام قياسية في موسوعة ((غينيس)) من حيث الكمية والوقت والشكل، كما شهد المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد أيضاً من خلال أكبر شعار جوي، تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون.

ويعد مهرجان الشيخ زايد أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تهتم بالتراث الإماراتي، كما يعزز حوار وتلاقي الحضارات بين الشعوب، من خلال الأقسام والأجنحة المختلفة للدول المشاركة في المهرجان، والتي تعرض فيها مكوناتها الثقافية والفنون الشعبية المتنوعة، كما يعد المهرجان أكبر حدث تراثي ثقافي ترفيهي احتفالي يقام في دولة الإمارات، ويستقطب كافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم للاستمتاع بفعالياته وأنشطته المتميزة، التي تمنحهم أوقاتاً بصحبة الأهل والأصدقاء لا تنسى.