قال أبو الطب أبقراط: ((غذاؤكم دواؤكم))، كتاب (الطبيخ) يقدم لك وصفات لمأكولات بلغة طباخ ماهر وطبيب فاهم، في نصائح وحكايات وأشعار.

يبدأ ابن سيار الوراق كتابه بعنوان (في فساد الطبيخ وتقذيره وزهوته وتغييره) مؤكداً فيه أهمية تنظيف القدر والعناية به ليظهر الطبيخ برائحة طيبة، موضحاً (طبائع الآلات) بعده لتختار الآلة المناسبة لما تطبخ تحديداً، مبيناً الآلات للطبيخ والشواء والخبز والحلوى؛ لينتقل إلى (ذكر ما يطيب به القدر من الأبزار والعطر)، ويكمل في (مذاقة الطاهي للون والمشاهي). ويوضح بعدها (ما يذهب بالاحتراق من القدور المطبوخات)، واصفاً (ما يوافق الشبان والشيوخ من ألوان الطبيخ) من أحوال، بـ((تقدير الطعام في كل يوم من الأيام)).

(الابتداء في ذكر قوى الغداء) على الجسد، مفصلاً (في قوى اللحم من سائر الحيوان)، و(في قوى الأعضاء والأطراف وسائر البطون والأجواف)، موضحاً الأحوال (في تركيب الألوان المطبوخة وصنائعها)، و(في طباع الأسماك وصفة صيدها بالشباك)، يليه (طبع بيض الدجاج والبط والدراج)، و(طبع الحبوب من الخبز من الحنطة والأرز)، و(في طبائع بقل الزمان الملقى في ساير الألوان)، و(الألبان وما يعمل منها من الأجبان)، يليه منافعها لضرر الأبدان، ومتابعاً أكثر في تبيان طبائع الأدهان وما يطيب القدور وما يلقى فيها، حتى يصل إلى المواسم (في ما يوكل في الصيف والشتاء)، و(في تدبير المأكول في أوقات الفصول)، مؤكداً أهمية الحركة قبل الطعام، محذراً من إدمان الأغذية الرديئة، ومتابعاً بوصفات للطبيخ، وبعد ذكره للآداب، يختم الكتاب (في النوم ومنفعته للأجسام وتدبيره بعد الطعام).

الكتاب عبارة عن موسوعة صحية نافعة لتوجيه كل فرد فيما يحتاج من غذاء باختيار ما يناسب عمره وجسده وحاله والعناية أكثر بآدابه ومنافعه.