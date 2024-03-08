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أمسيات رمضانية حافلة بالثقافة والفن والترفيه في مسرح زعبيل

3/8/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحفل أجندة فعاليات مختلف الوجهات الإبداعية والفنية في دبي ببرامج ثقافية وترفيهية وجمالية متميزة تتناسب وأجواء الشهر الفضيل، حيث تغتني بالكثير من الفعاليات المهمة وأسماء المبدعين البارزين.

ويبرز من بين ذلك برنامج مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي في نخلة الجميرا، الوجهة الفنية الرائدة، التي تقدم روائع الفنون والأعمال الكلاسيكية العالمية على مدار العام، إذ يقدم المسرح لرواده في الشهر الفضيل أمسيات رمضانية ثقافية حافلة بألوان الكوميديا الارتجالية والفعاليات التي تضفي على جلسات سحور وإفطار الزائرين لمسات فريدة ملؤها البهجة والراحة والترفيه الهادف البناء.

ويخصص المسرح في اليومين، الأول والثاني من رمضان، جلسات كوميدية ارتجالية، يستضيف فيها على السحور الفنان الكوميدي والإعلامي هشام حداد، والفنانة الكوميدية أمل طالب، موفراً أمتع الأجواء الرمضانية التي لا تنسى في حديقة مجلس السلطان مع المأكولات الرائعة والعروض الكوميدية المضحكة التي يقدمها الكوميديان اللبنانيان الشهيران، ليمثل ذلك تجربة جلسات رمضانية متميزة حافلة بالفن والإبداع، وذلك على مدار 75 دقيقة.

ومن جهة أخرى، استضاف مسرح زعبيل، أمس، عرض ((ديبيتش))، الموسيقي الكلاسيكي، حيث شهدت خشبته عروضاً شيقة جمعت بين روائع الألحان وقوة الأوركسترا الحية.

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