«دبي للمسرح المدرسي» يوصي بتوثيق علاقة الأجيال بلغة الضاد

أسدلت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، أمس، ستارة النسخة الرابعة من مهرجان ((دبي للمسرح المدرسي)) حيث اختتمت فعالياته بحفل كرمت فيه مبدعي المسرح، على خشبة مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، والتي استضافت على مدار 4 أيام، 13 عرضاً لعبت بطولتها مجموعة من طلبة المدارس الحكومية في دبي، جسدوا وعكسوا خلالها العديد من الأفكار المستلهمة من التراث المحلي والواقع التربوي والمجتمعي. وكان من بين أبرز توصيات لجنة التحكيم في ختام فعاليات الحدث، ضرورة تعزيز وإثراء مهارات وقدرات الطلبة في اللغة العربية الفصحى وتمكينهم من فنون المسرح وأدواته.

وشهد حفل الختام، بحضور د. صلاح القاسم، مستشار هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في الهيئة، تتويج مسرحيات ((سقف الأحلام))، و((طيف 101))، و((أحلام نورا)) كأفضل عروض مسرحية متكاملة.

وضمن جوائز المهرجان الخاصة بالحلقة الأولى، حصدت مسرحية ((سقف الأحلام)) لمدرسة جميرا النموذجية للبنات جوائز أفضل عرض متكامل، وأفضل ممثلة (استحقتها الطالبة مريم محمد)، وجائزة أصحاب الهمم (توجت بها الطالبة ميرا عاطف). كما توجت أيضاً بجائزة أفضل إخراج على مستوى الحلقات الثلاث، في حين خرجت مسرحية ((حلم زايد)) لمجمع زايد التعليمي بـ 3 جوائز، هي: أفضل مؤثرات موسيقية، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل ممثل (استحقها أحمد الياسي).

وتربعت مسرحية ((طيف 101)) لمدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين على عرش الجوائز الخاصة بالحلقة الثانية، بعد فوزها بجوائز أفضل عرض متكامل، وأفضل ممثل (نالها أحمد يوسف)، وجائزة أصحاب الهمم (توج بها السيد ياسين)، كما تفوقت أيضاً على مستوى الحلقات الثلاث بعد فوزها بجائزة أفضل نص مسرحي لمؤلفه أحمد هلال. فيما فازت مسرحية ((الفأس الذهبية)) لمدرسة الرازي للتعليم الأساسي بجائزة أفضل مؤثرات موسيقية، وأفضل سينوغرافيا، بينما حازت الطالبة سعاد أحمد من مدرسة القيم النموذجية على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية ((وديمة)).

وفي فئة جوائز المهرجان الخاصة بالحلقة الثالثة، حصدت مسرحية ((أحلام نورا)) لمدرسة الظهرة للتعليم الثانوي جائزة أفضل عرض متكامل، وفازت مسرحية ((النوخذة والبحر)) لمدرسة دبي بجائزتي أفضل سينوغرافيا، وب((أصحاب الهمم)) والتي توج بها الطالب عمر عبدالرحمن. ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل مؤثرات موسيقية لمسرحية ((لا تقل للفشل نعم)) لمدرسة اللسيلي التي فازت أيضاً بجائزة أفضل ممثلة (كانت من نصيب رميلة سعيد الكتبي)، وذهبت جائزة أفضل ممثل للطالب حمزة حسام عن دوره في مسرحية ((حالة طوارئ)) لمدرسة المعارف للتعليم الثانوي.

وخلصت لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان مرعي الحليان، وضمت في عضويتها الكاتبة د. باسمة يونس والفنان محمد إسحاق، إلى عدد من التوصيات، وأبرزها ضرورة اهتمام المدارس باللغة العربية وتدريب الطلبة على طرق النطق الصحيح، وتعليمهم الفرق بين فن المسرح والأوبريت وشددت على ضرورة أن تكون العروض المشاركة في نسخ المهرجان المقبلة مسرحية فقط، ولفتت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بالسينوغرافيا التي تشكل جزءاً أساسياً من العرض المسرحي، وأوصت بضرورة وجود لجنة فنية تقوم بمساعدة المخرجين وتدريبهم على أساليب الإخراج المسرحي.

أسس

وفيما يتعلق بأهم العوامل المؤثرة في فوز مسرحية ((سقف الأحلام)) بالعديد من الجوائز الخاصة بمهرجان دبي للمسرح المدرسي، أكدت معلمة الدراما والمسرح، آية التل، أن تضافر الجهود والتعاون من فريق عمل كبير تحت إشراف مديرة مدرسة جميرا النموذجية للبنات، آمنة السويدي، كان له أكبر الأثر في الإعداد الجيد وانتظام التدريبات اليومية، وتحديداً في الحصص الأولى، حيث يكون فريق العمل والطالبات المشاركات في قمة نشاطهن وقدرتهن على الاستيعاب والأداء المتوازن، وهو ما انعكس على روح الفريق كله.

أهل القرية

وتضيف آية: ومن المحاور المهمة والمؤثرة في نجاح المسرحية اقتباس نص مسرحي عن قصة الكاتبة بدرية الشامسي ((سقف الأحلام))، التي تدرس في منهاج الصف الرابع الابتدائي، من قبل وزارة التربية والتعليم، وتدور حول أهل قرية ((المنسية)) الذين عاشوا مستسلمين لكذبة عاشت في خيالهم بأن سقفاً للأحلام بُني فوق قريتهم التي كانت مليئة بالحياة والمرح والجمال، ليصبح حال القرية كئيباً لا حياة فيها، حتى نسي الناس أحلامهم، وأيقنوا أنهم لا يستطيعون أن يحلموا أو يفكروا بالحلم، فسور الأحلام يمنعهم من التفكير بالأحلام، لينبري فتى اسمه علي للتحقق من سقف الأحلام، فيصعد في الفضاء مرات ومرات حتى يصل إلى القمر ويخبره القمر بأن لا وجود لأي سقف للأحلام، فيعود لقريته ويبشرهم بكذبة وجود السقف، ليحتفل الجميع بهذه المناسبة الجميلة ويزينوا قريتهم التي سادها الحزن والكآبة، ويعودوا إلى ما كانوا عليه من رؤية أحلامهم السعيدة، ليستيقظوا في الصباح ويحققوها، فالأمة التي لا تحلم تموت.

عناصر

وحول أهمية الابتكار والخروج خارج الصندوق في الأعمال التي تقدم في المسرح المدرسي لإنتاج أعمال قادرة على المنافسة في المهرجات داخل الدولة وخارجها، يؤكد المسرحي والممثل أحمد هلال، مخرج مسرحية ((طيف 101)) لمدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين، التي تربعت على عرش الجوائز الخاصة بالحلقة الثانية: إن العمل المسرحي المدرسي يمتلك خصوصية وحضوراً مختلفاً عن بقية الفئات المسرحية الأخرى، كونه يرتبط بعناصر التكوين والتنشئة الاجتماعية، شكلاً وموضوعاً، ويعتمد بشكل أساسي على تغذية بيئة العمل المسرحي المدرسي بموضوعات ذات صلة بواقع جيل اليوم، ليمس عن كثب القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول من نوع آخر، وفي مقدمتها تبرز القصة والنص المسرحي كوسيلة تفاعلية قادرة على تفسير بواطن الأمور واختراق مساحات أعمق في شخصيات الطلاب، وبالتالي تحفيزهم باستمرار على تنمية مهارات التعبير والقدرة على اتخاذ القرارات ضمن بيئة العمل نفسه، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على تواصلنا -نحن التربويين- مع الطلاب من أصحاب الهمم.